Житель Тамбовщины украл с поля около 200 кг капусты

В селе Канищево Пичаевского района у владельца приусадебного участка с поля пропало около 200 кг капусты. Полицейские выяснили, что злоумышленник вывез овощи на тракторе с целью дальнейшей продажи.

В результате оперативно-розыскных действий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в соседнем селе Волхонщина. Проезжая мимо поля, он заметил урожай без присмотра и решил поживиться.

- Задержанный дал признательные показания. Часть похищенного возвращена законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.