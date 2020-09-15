В Вознесенский собор Тамбова доставят чудотворную икону Божией Матери

Икону привезут в областной центр из Иоанно-Предтеченского храма с. Ивановка Сампурского района

В Тамбов из Иоанно-Предтеченского храма, расположенного в селе Ивановка Сампурского района, доставят мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чудотворная икона будет находиться в Вознесенском женском монастыре на улице Московской. Встреча святыни состоится в этом соборе 20 сентября в восемь часов утра.

- Ежедневно перед иконой Пресвятой Богородицы духовенством Тамбовской епархии будут совершаться молебны с чтением акафиста, - сообщили в пресс-службе Тамбовской епархии.

Фото: пресс-служба Тамбовской епархии