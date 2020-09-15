У школьников Тамбовской области начались Всероссийские проверочные работы

В ВПР примут участие около 46 тысячам учеников региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области 15 сентября стартовала самая массовая процедура по оценке качества подготовки школьников – Всероссийские проверочные работы. В рамках ВПР около 46 тысяч учеников из 95 школ региона продемонстрируют свои знания за прошедший учебный год.

- ВПР-2020 носят диагностический характер исследования, выявляющий пробелы в знаниях обучающихся. Администрация школ самостоятельно планирует очередность и конкретные даты проведения работ с учетом особенностей организации учебного процесса в период до 12 октября. Отметки за ВПР в журнал выставляться не будут, - поясняют в управлении образования и науки Тамбовской области.

При этом для обучающихся 5-8 классов ВПР являются обязательными. Сегодня пятиклассники из 28 школ области выполнили проверочную работу в виде диктанта по русскому языку. Также семиклассники региона из восьми школ проверили знания по географии, а восьмиклассники из девяти школ - по русскому языку и обществознанию.

Для учащихся девятых классов проверочные работы не обязательны, а проходят в режиме апробации по решению школы. В мониторинге по проверке знаний девятиклассников участвуют 92% школ области.