В Тамбовской области под колеса авто попал 10-летний мальчик

Велосипедист попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 14 сентября в 15 часов 25 минут на улице Большая Советская в районе дома 14«А» рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. 39-летний водитель автомобиля «Hyundai-IX35» наехал на десятилетнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном с автомобилем направлении и пытался перестроиться.

- В результате велосипедиста с травмами доставили в Детскую областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.