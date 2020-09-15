3-месячный ребенок получил травмы в аварии на ул. Ипподромной в Тамбове

Легковушка врезалась в бетонный столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы грудной ребенок, произошла 14 сентября в 13 часов 50 минут на улице Ипподромной в районе дома №14«Г» города Тамбова. 29-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем «Honda Elysion», не справилась с управлением и слетела с дороги в правую по ходу движения сторону, после чего врезалась в лежащий на газоне бетонный столб.

- В результате аварии травмы получила трехмесячная пассажирка автомобиля, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи девочку доставили в Детскую областную клиническую больницу города Тамбова.