Губернатор Тамбовщины предлагает наградить мэра Наталию Макаревич Почетной грамотой

Мэром Тамбова Наталия Макаревич стала год назад Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

14 сентября, сразу после прошедших на Тамбовщине выборов, глава региональной администрации Александр Никитин внес в облдуму законопроект, которым предлагается представить мэра областного центра Наталию Макаревич к награде Почетной грамотой. За какие заслуги планируют наградить главу города, не уточняется. Напомним, на своем посту Макаревич находится ровно один год. В должность она вступила 16 сентября 2019 года.

Среди проблем, которые намеревалась решить глава города: ситуация с инженерной инфраструктурой, обеспечение качества транспортных услуг. Наталия Макаревич обещала продолжить работу по улучшению качества городских автомобильных дорог, а также собиралась ликвидировать вторую смену в городских школах. Особое внимание мэр хотела уделить планированию городского бюджета.