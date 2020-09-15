Тамбовский водитель хотел откупиться от полицейского тысячей рублей

12 сентября в поселке Ржакса на улице Октябрьской райцентра сотрудник дорожно-патрульной службы остановил проезжавший автомобиль за нарушение. Водитель машины не был пристегнут ремнем безопасности. На водителя составили протокол, согласно которому он должен был заплатить штраф в 1 тысячу рублей. Однако автолюбитель предпочел «решить» вопрос на месте. Мужчина, находясь в служебной машине сотрудника ГИБДД, попытался дать ему 1 тысячу рублей в качестве взятки. Но полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. 63-летнего мужчину задержали и опросили. Деньги у него изъяли и приобщили к материалам проверки.

- Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом или без него, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Пенсионеру достаточно было оплатить штраф в размере 1 тысячи рублей, а теперь он понесет уголовную ответственность.