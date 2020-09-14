Тамбовские школьники напишут экономический диктант

На Тамбовщине более 1200 школьников 7 октября примут участие во Всероссийском экономическом диктанте. Известно, что он будет проводиться на 49 региональных площадках.

Кроме того, проверить свою экономическую грамотность смогут все желающие на персональном компьютере либо мобильном устройстве. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте диктанта.

Участвовать в акции смогут все жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

- Вопросы заданий диктанта-2020 посвящены экономической истории России, экономике периода Великой Отечественной, истории Вольного экономического общества России, которому исполняется 255 лет, — диктант входит в программу юбилейных мероприятий и в этом году проводится в четвертый раз, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Диктант пройдет в формате теста, где каждый вариант включает в себя задания различной степени сложности. Тот, кто наберет 90 баллов и больше станут победителями (отличниками) диктанта. Отличники получат право участвовать в финале Всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки» .