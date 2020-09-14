В тамбовскую колонию пытались доставить «запрещенку» с помощью квадрокоптера

Запрещенные предметы пытались перебросить в колонию Моршанска Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 5, расположенной в Моршанске, пресекли попытку доставки запрещенных предметов. Так, на территории внутренней запретной зоны учреждения они обнаружили квадрокоптер, к которому был прикреплен полимерный сверток.

- Внутри упаковки находилось 3 сотовых телефона, 35 SIM-карт, 3 карты памяти Micro SD, 2 гарнитуры, 1 зарядное устройство.По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.