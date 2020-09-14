Тамбовские актеры готовятся к открытию нового театрального сезона

В Тамбовской области театры возобновляют свою работу в обычном формате почти полугодового перерыва. По словам заместителя начальника управления культуры и архивного дела Сергея Саввина, все это время актеры не сидели сложа руки, а и продолжали работать онлайн.

- Этот долгий период не был заметен зрителю. Потому что все театры активно работали в онлайн формате. Более 50 тысяч спектаклей смогли увидеть наши зрители в интернете. Многие актеры показывали свое мастерство, посвящая прозаические и поэтические произведения 75-летию Великой Победы. Уверен, что и этот сезон будет ознаменован новыми яркими работами, - сказал Сергей Саввин.

Впереди у актеров — открытие нового 234-ого театрального сезона. Театр будет работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом места в зрительном зале сократят – 70% от заполняемости, это необходимо для соблюдения социальной дистанции. На входе всем зрителям измеряют температуру, выдадут маски и продезинфицируют руки.

Известно, что новый театральный сезон готовит много сюрпризов. Его откроет премьера спектакля, который планировали показать еще 27 марта к Международному дню театра. Это трагикомедия «Визит дамы» по пьесе Ф. Дюрренматта режиссера Андрея Боровикова - бенефисный спектакль заслуженной артистки РСФСР Валентины Поповой, поставленный к её юбилею. Премьера состоится 18,19 и 20 сентября.