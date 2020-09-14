Тамбовской области добавили денег на выплаты безработным

Распоряжение о выделении средств всем регионам из резервного фонда правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Тамбовской области на пособия по безработице выделяется дополнительно 115,6 миллионов рублей. В общей сложности, на эти выплаты в область поступит 657,3 миллиона рублей. По состоянию на 11 сентября в нашем регионе уже предоставили пособий на общую сумму 505,6 млн. рублей. По данным управления труда и занятости области, на сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тысяч рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя. По состоянию на 1 сентября уровень регистрируемой безработицы в области составил – 2,1 % от трудоспособного населения. Количество безработных в области составляет 10341 человек, а число вакансий - 11233.