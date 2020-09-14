Тамбовчанин украл 50 тысяч рублей из кассы парка аттракционов

13 сентября в дежурную часть ОП № 1 поступило сообщение о том, что из кассы парка аттракционов пропали деньги. Потерпевшая пояснила, что кто-то похитил ключи и вскрыл помещение, где находится кассовый аппарат. Сотрудникам полиции женщина сообщила, что подозревает в краже своего знакомого. Подозреваемого в преступлении 36-летнего жителя села Богословка задержали.

Во время допроса мужчина сознался в краже, и пояснил, что знал, сколько денег лежит в кассе. Воспользовавшись моментом, он похитил у своей знакомой ключи, затем проводил ее до дома, а сам вернулся в павильон, где и совершил кражу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ, ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.