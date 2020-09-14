В перевернувшемся на тамбовской трассе автомобиле погиб водитель и пострадала пассажирка

Пожилой мужчина погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 12 сентября в 11 часов 30 минут на 1-ом километре автодороги «Воронеж-Тамбов-Эксталь-Волчки», проходящей по территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «Lada Granta» не справился с управлением, вылетел на правую по ходу движения обочину, после чего машина опрокинулась.

- В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – 69-летняя пассажирка автомобиля получила ранения и была доставлена в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.