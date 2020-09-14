В тамбовской «Ивановке» отметят «Картошкины именины»

3 октября в 12 часов в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» состоится праздник «Картошкины именины». Это традиционный осенний праздник, посвященный новому урожаю русской картошки. В этом году программа будет включать в себя множество разнообразных мероприятий. Гости посетят картофельную ярмарку, будут участвовать в конкурсе картофельных блюд.

- Всем гостям праздника предложат картофельное угощение, - сообщают организаторы мероприятия. - Концертная программа будет включать выступление фольклорных коллективов, концерты классической музыки, эстрадно-танцевальную программу.