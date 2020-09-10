Появилось видео падения купола, который с помощью крана пытались поднять на строящийся в Тамбовской области храм

По мнению специалистов, купол можно привести в порядок Фото: Подслушано в Тамбове

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения купола, который с помощью строительного крана пытались поднять на строящийся храм. В этот момент у строительной техники лопнул трос и купол рухнул на землю с высоты примерно 8 метров

- В происшествии никто не пострадал, - рассказал глава Беломестнокриушинского сельсовета Станислав Тепляков. – Да и купол от удара получил незначительные повреждения. Хотя придется потратить некоторое время, чтобы выправить каркас и заказать металл, чтобы заменить погнувшиеся части.

После того, как купол приведут в порядок, рабочие предпримут еще одну попытку поставить его на место. Предполагается, что заработает новый храм в селе Беломестная Криуша уже в следующем году.