В тамбовском вузе открылся музей «Деньги мира»

Музей «Деньги мира» открыт для всех желающих

В ТГУ имени Г.Р. Державина открылся музей «Деньги мира». Основу выставки составляют денежные знаки разных стран. Также там можно встретить предметы одежды, быта и сувениры. Гости экспозиции смогут познакомиться с первыми монетами и бумажными деньгами стран Европы, Азии, Америки, Африки. Кроме того, один из разделов выставки посвящен истории денежного обращения в России.

- Это первая подобная экспозиция в Тамбовской области. Мы попытались показать деньги не только как меру стоимости и платежа, но и как элемент отражения национального самосознания и материальной культуры. Помимо традиционной экспозиции доступна и виртуальная, где также можно увидеть историю денежных знаков разных континентов. Это открытое музейное пространство, поэтому ждем на выставке всех гостей и жителей региона, - сказал ректор ТГУ Владимир Стромов.

Как сообщает пресс-служба ТГУ имени Г.Р. Державина, коллекцию для музея собирали силами студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Музей «Деньги мира» ждет гостей по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 6, учебный корпус ТГУ, второй этаж.

Фото: Управление медиакоммуникаций ТГУ имени Г.Р. Державина