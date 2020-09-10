В Тамбовской области снимают практически все ограничения по коронавирусу

Область возвращается к нормальной жизни Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С 10 сентября по решению главы администрации области Александра Никитина, согласованному с региональным Роспотребнадзором, регион фактически полностью возвращается к нормальному режиму функционирования организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

В частности, в привычном формате, но с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, могут работать организации, осуществляющие творческую деятельность, деятельность в области искусства, культуры, отдыха и развлечений. Разрешена работа парков культуры и отдыха, музеев. Возобновлено проведение иной зрелищно-развлекательной деятельности.

Также в полном объеме сняты ограничения, ранее установленные для органов записи актов гражданского состояния. Теперь услуги предоставляются без предварительной записи, при этом количество приглашенных на регистрацию брака не ограничивается.

Внесенные изменения также коснулись деятельности организаций торговли, деятельности по ремонту компьютерной техники, ремонту предметов личного потребления и бытового назначения, а также деятельности медицинских организаций, осуществляющих оказание стоматологических услуг. Например, с 10 сентября можно оказывать стоматологическую помощь без предварительной записи, при этом остальные в своей деятельности теперь должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

- Для тамбовчан сохраняется требование о социальном дистанцировании и об обязательном ношении масок в общественных местах и в транспорте, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать соблюдать режим самоизоляции и избегать лишних контактов.