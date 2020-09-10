В Тамбовской области грибами отравились 10 человек

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает, что за 8 месяцев текущего года на территории Тамбовской области зарегистрировано 10 случаев отравления грибами с 10 пострадавшими. Так, 3 случая зарегистрировано в г. Мичуринске (употребление в пищу еловых отят, синеножек, жаренных сморчков и жаренных подберезовиков замороженных, собственного сбора); 2 случая по г. Тамбову (употребление в пищу маринованных вешенок собственного приготовления и употребление в пищу соленых свинухов в гостях у родственников); 2 случая зарегистрированы в Тамбовском районе (употребление маринованных белых грибов собственного сбора и приготовления и употребление жареных строчков собственного сбора и приготовления); по 1 случаю отравления грибами зарегистрированы в Сампурском районе (употребление в пищу свинухов собственного сбора и приготовления) и Ржаксинском районе (употребление в пищу вареных топольков), в Бондарском районе (употребление луговых опят собственного приготовления).

- Детей до 14 лет среди пострадавших нет, летальных случаев на территории Тамбовской области не зарегистрировано, - сообщает управление Роспотребнадзора по тамбовской области.