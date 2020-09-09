Тамбовчане остались без холодной воды из-за несанкционированных работ на сетях

Рабочие без разрешения тянули водовод к хлебной базе

Жители ул. Клубной и С. Лазо остались без холодной воды из-за проведения несогласованных с АО «Тамбовские коммунальные системы» и МУП «Дирекцией городских дорог» земляных работ по ул. Клубной. Здесь прокладывали водопровод.

Сотрудники частной фирмы намеревались подключить воду к по хлебной базе, но делали это нарушая установленный порядок, в результате чего оказался разрушен чугунный водовод ДУ 200 мм и ограничено водоснабжение на МКД по ул. Клубная 3,5,7,9,13А,13Б,13,В,15,17,22,12,14,16,18,20;МКД по ул. С. Лазо от ж/д №2-40, д/с №60 Заинька, СОШ №30 корпус №2.

- В данный момент сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» проводят работы по восстановлению работоспособности распределительной сети холодного водоснабжения, - сообщает пресс-служба компании. - Обстоятельства и виновные в этом происшествии выясняются.

Фото АО "ТКС"