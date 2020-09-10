Трое тюменцев задержаны за кражу оборудования с тамбовских электроподстанций

В УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение от директора местной энергетической компании. Он рассказал, что в период с 1 по 2 сентября текущего года неизвестные проникли в помещение двух электроподстанций на улице Мичуринской и украли оттуда оборудование.

В результате следственно-оперативных мероприятий злоумышленников удалось задержать. Ими оказались трое ранее судимых за кражи жителей Тюменской области.

Выяснилось, что злоумышленники передвигались по Тамбовской области на разных автомобилях, а в помещение подстанций проникли путем подбора ключей. Их добычей стали вакуумные переключатели, релейная автоматика и другие комплектующие.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Принято решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.