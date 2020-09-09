В Мичуринске высадят около 300 деревьев

В Мичуринске по поручению главы наукограда Максима Харникова стартовали работы по озеленению города. Всего планируется высадить порядка 300 деревьев.

Так, в этом сезоне мелколистные липы появятся в сквере на Автозаводской, на обновленной территории по улице Мира, на Липецкое шоссе, улицах Лаврова и Советской, а также в районе МАОУ СОШ №5 НТЦ им.И.В. Мичурина.

- Саженцы, которые мы сегодня высаживаем, выросли до 5-летних деревьев в нашем питомнике из семян. Работы проводятся по определенной технологии, чтобы добиться стопроцентной приживаемости, - говорит подрядчик.

Новые деревья появятся в Мичуринске в течение двух недель. На данный момент уже высажено порядка 65% зеленых насаждений от общего объема работ.