Ураган в Тамбове оставил горожан без света

Ураган, который обрушился на областной центр 8 сентября, оставил горожан без света, кроме того, сильный ветер повалил деревья и снес рекламные конструкции. Устранять его последствия стали сразу же. Как сообщил заместитель директора ЕГЦДС Анатолий Смолихин, всего поступила 41 заявка от жителей, в том числе с сообщениями о поваленных деревьях, обрывах проводов и различных повреждениях.

- В диспетчерскую службу «ОРЭС-Тамбов» поступило 88 заявок, связанных с повреждением линий электропередач, из них на утро 9 сентября в работе оставались 33, остальные были оперативно устранены в течение ночи. «Для ликвидации последствий в городе Тамбове были привлечены муниципальные учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения», «Аварийно-спасательная служба» и акционерное общество «ОРЭС-Тамбов», было задействовано 11 единиц техники, - рассказал заместитель директора ЕГЦДС Анатолий Смолихин. - Погибших и пострадавших во время урагана не выявлено, все вызовы и заявки оперативно принимались в работу. К настоящему времени по большей части из них меры приняты и последствия уже устранены, по остальным ведутся работы.