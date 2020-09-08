Тамбовский завод «Кристалл» оштрафовали на 1 миллион рублей

Одно из крупнейших предприятий страны нарушало природоохранное законодательство

Одно из крупнейших предприятий Тамбовской области и даже страны – ООО «Кристалл», которое занимается производством сахара и растительного масла, оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение природоохранного законодательства. Производство относится к объектам негативного воздействия на окружающую среду и здесь проводится федеральный экологический контроль.

Как сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сейчас на ООО «Кристалл» завершилась плановая выездная проверка, во время которой выявили восемь нарушений природоохранного законодательства.

Так, инспекторы установили, что предприятие осуществляет производственную деятельность в отсутствие разрешительных документов на сброс сточных вод и размещение отходов, а также осуществляет реконструкцию карт полей фильтрации без проведения государственной экологической экспертизы, не в полном объеме проводит производственный контроль.

Эти факты стали основанием для возбуждения в отношении юридического и должностного лица ООО «Кристалл» дела об административном правонарушении по ст. 7.6, 8.1, ч.4 8.2, ч.7 8.2, ч.11 8.2, ч.1 8.4, 8.5 и 8.46 КоАП РФ и наложения штрафа на общую сумму 1 010 000 рублей.

- ООО «Кристалл» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, - рассказали пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. - Исполнение предписания находится на контроле управления.

Фото пресс-службы Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования