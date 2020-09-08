Тамбовчанин незаконно хранил дома автомат Калашникова и боеприпасы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тамбовские полицейские выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. В квартире у 58-летнего жителя Тамбова, проживающего на улице Горького, стража порядка нашли патроны, магазины и автомат Калашникова, стреляющий холостыми патронами.

Как оказалось, тамбовчанин уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Согласно статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится дальнейшее расследование, будет проведена экспертиза оружия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовские полицейские напоминают, что добровольная сдача нелигитимного оружия освобождает вас от уголовной ответственности. О случаях незаконного оборота оружия можно сообщить по телефону доверия УМВД России по Тамбовской области: 79-09-54.