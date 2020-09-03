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Тамбовской области добавили 265 миллионов рублей на ремонт дорог

Средства выделили из федерального бюджета
Татьяна ЧернышеваТатьянаЧернышева
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Тамбовской области выделили дополнительные 265 миллионов рублей на ремонт дорог. Соответствующее распоряжение правительства подписал глава кабинета Михаил Мишустин.

Напомним, изначально в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе планировали привести в порядок 34,35 километра автомобильных дорог регионального и местного значений.

Работы развернули на 16 объектах, три из которых – участки региональных трасс, а остальные улицы областного центра. Два объекта уже сданы, остальные находятся в стадии завершения работ.

Позже правительство выделило дополнительно 265 миллионов рублей, которые направлены на ремонт улиц Воронежская и Фрунзе в Тамбове, а также 14,5 километров региональной дороги Каспий-Староюрьево. Теперь дорожники получили аналогичную сумму.

- В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет затрачено в 2020 году 1,337 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.