На трассе в Тамбовской области столкнулись «Газель», фура и грузовик

Один автомобиль опрокинулся в кювет, два загорелись Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей, два из которых большегрузы, произошла 2 сентября в 22 часа 10 минут на 340 километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Петровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 66-летний водитель автомобиля «Iveco Srtalis» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗ-53202», под управлением 57-летнего мужчины. После удара фура «Iveco» по инерции продолжила движение и врезалась в попутный автомобиль «ГАЗ-2790», за рулем которого находился 23-летний мужчина. Автомобиль «КамАЗ-53202», груженый арбузами, съехал в кювет и опрокинулся. А оставшиеся на трассе «Iveco Srtalis» и «ГАЗ-2790» загорелись.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ-2790» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «Iveco Srtalis» с травмами и ожогами тела был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ им. С.С.Брюхоненко», водителю автомобиля «КамАЗ-53202» была оказана медицинская помощь на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.