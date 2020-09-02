Юбилейную Покровскую ярмарку в Тамбове могут перенести на следующий год

В дни выборов тамбовчанам выразить свое мнение по поводу проведения ярмарки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году в Тамбове должна пройти десятая, юбилейная Международная Покровская ярмарка. Для такой знаменательной даты организаторы готовили особую программу, отличающуюся большим размахом, в том числе и по количеству участников.

Однако в связи с особой эпидемиологической обстановкой, оргкомитет ярмарки пока еще не принял окончательное решение по поводу того, проводить ли ее в текущем году, поскольку перед ними стоят повышенные требования обеспечения санитарной безопасности

- Международная Покровская ярмарка - поистине народный праздник, поэтому было принято решение спросить жителей областного центра, стоит ли проводить это мероприятие в 2020 году, в условиях действующих ограничений, или празднование юбилея ярмарки нужно отложить на следующий год. Высказать свое мнение горожане смогут с 11 по 13 сентября, заполнив специальный опросный лист в пунктах для голосования. Для удобства горожан пункты голосования будут располагаться рядом с местами расположения участковых избирательных комиссий, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.