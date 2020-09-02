Купальный сезон на тамбовских пляжах завершен

Купальный сезон официально завершился 31 августа Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Тамбовской области 31 августа официально завершился купальный сезон. В связи с этим спасательные посты закончили работу. Кроме этого, на пляжах убрали заградительные буйки и выставили знаки «Купание запрещено». При этом спасатели продолжат патрулирование водных объектов в плановом режиме.

- Просим жителей и гостей области соблюдать требования безопасности при нахождении на водных объектах, а также обращаем внимание родителей на то, чтобы дети не находились вблизи водных объектов без присмотра. Итоги купального сезона будут подведены позднее, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.