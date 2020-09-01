В Тамбовской области 23-летний воришка обокрал «Оку»

В Кирсановском районе полицейские раскрыли кражу денег у жительницы села Малая Уваровщина. Выяснилось, что в салон принадлежащей ей «Оки» проник неизвестный парень, который украл оттуда 8 тысяч рублей.

На след вора полицейских вывели соседи, которые видели молодого человека возле автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 23-летний житель Кирсанова. Малую часть похищенных денег парень вернул, а вот остальное успел потратить на собственные удовольствия.

- Установлено, что ранее задержанный уже имел за плечами криминальное прошлое. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.