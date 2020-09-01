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В одной из школ Тамбовщины заменили освещение

Теперь учебное заведение сможет сэкономить на расходах по оплате электроэнергии
Ксения АлешинаКсенияАлешина
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Стоимость работ составила 4,9 миллиона рублей

Стоимость работ составила 4,9 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Бондарской средней образовательной школе в рамках реализации энергосервисного контракта сделали новое освещение. Так, там заменили 1231 низкоэффективный светильник на современные, светодиодные. Стоимость работ составила 4,9 миллиона рублей.

- Ежегодная экономия на оплату электроэнергии в школе составит 60 процентов от предыдущих расходов. При этом повысится качество освещения и равномерность светового потока, увеличится продолжительность срока службы нового оборудования, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Образование