В одной из школ Тамбовщины заменили освещение

Стоимость работ составила 4,9 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Бондарской средней образовательной школе в рамках реализации энергосервисного контракта сделали новое освещение. Так, там заменили 1231 низкоэффективный светильник на современные, светодиодные. Стоимость работ составила 4,9 миллиона рублей.

- Ежегодная экономия на оплату электроэнергии в школе составит 60 процентов от предыдущих расходов. При этом повысится качество освещения и равномерность светового потока, увеличится продолжительность срока службы нового оборудования, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.