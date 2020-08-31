В Тамбове пройдут приемы по вопросам здравоохранения

Тамбовчане смогут задать вопросы депутатам всех уровней, представителям органов исполнительной власти в сфере здравоохранения. На базе Региональной общественной приемной пройдет тематическая неделя.
- Жители смогут задать вопросы депутатам всех уровней, представителям органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Тамбовской области, - сообщает сайт регионального отделения ЕР.
Для уточнения графика, получения консультаций и предварительной записи необходимо обращаться по телефонам: +7(4952) 63-08-11, +7(4952) 63-08-12 , с 9 до 17 часов.
ГРАФИК
7 сентября в 11 часов – депутат Тамбовской городской Думы, главный врач ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх.Луки г.Тамбова» Марина Македонская
7 сентября в 12 часов - первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольна Виницкая
7 сентября в 14 часов - депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета ГД по охране здоровья Анатолий Петров
8 сентября в 10 часов - заместитель директора по организации ОМС территориального фонда ОМС Тамбовской области Наталья Рябцева
8 сентября в 12 часов - депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова
9 сентября в 10 часов - депутат Тамбовской городской Думы, главный врач ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» Владимир Виницкий
9 сентября в 12 часов - депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Поляков
10 сентября в 11 часов – депутат Тамбовской городской Думы, главный врач ТОГБУЗ «ГКБ №3 г.Тамбова» Александр Баранов
10 сентября в 12 часов - депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Жупиков
11 сентября в 10 часов - выездной прием в Уваровском районе - депутат Тамбовской областной Думы, главный врач ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» Сергей Нелюбов