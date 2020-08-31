Актеры тамбовской «молодежки» покажут первоклассникам «Бременских музыкантов»

Начало трансляции: 7 сентября в 10.00 Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках акции «Будь первым» актеры Тамбовского молодежного театра покажут первоклассникам в онлайн-режиме спектакль «Бременские музыканты».

- Это незабываемое зрелище с музыкой , песнями, танцами и, конечно же, счастливым финалом! Вместе с веселым Трубадуром, прекрасной Принцессой и их верными друзьями зрители отправятся в музыкальное путешествие «бродить по белу свету», - говорится на официальном сайте ТМТ.

Начало трансляции запланировано на 7 сентября в 10.00. Посмотреть спектакль можно будет на сайте молодежного театра.