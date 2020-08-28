В Тамбовской области разрешили проведение спортивных мероприятий

В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как следует из новой редакции постановления региональной администрации, с 28 августа разрешается проведение спортивных и физкультурных мероприятий, запланированных в области, городах, а также спортивными федерациями. На них разрешат присутствовать зрителям.

- Допуск зрителей будет осуществляться при наличии масок, - говорится в документе.

Еще одним условием станет соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра, это требование не распространяется на членов одной семьи, которые вместе пришли на мероприятие.