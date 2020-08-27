В тамбовскую колонию пытались передать героин, спрятанный в сигареты

Героин спрятали в сигареты

Сотрудники исправительной колонии №8 при досмотре передачи, предназначавшейся одному из заключенных, нашли наркотики. Служебная собака обнаружила 7 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом серо-желтого цвета, спрятанные ухищренным способом в сигаретах.

- По данным экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «героин» массой 1,28 грамма, что является значительным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото УФСИН по Тамбовской области