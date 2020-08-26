В Тамбове на доме, где жил старейший в мире подводник, установили мемориальную доску

Юлий Ксюнин прожил в Тамбове 60 лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове установили мемориальную доску на фасаде дома, в котором на протяжении 60 лет проживал старейший в мире подводник Юлий Ксюнин. Ветеран Великой Отечественной войны скончался в возрасте 105 лет ровно год назад. Участие в церемонии приняли первые лица города, а также близкие и друзья Юлия Порфирьевича.

Инициатива увековечить память легендарного человека принадлежит жителям округа. Моряка-подводника с теплотой и уважением вспоминают многие тамбовчане.

- Под звуки военных залпов к мемориальной доске был возложен военный кортик Юлия Порфирьевича. В память о старейшем подводнике собравшиеся моряки по сложившейся традиции прозвенели в судовую рынду. Завершилась праздничная церемония торжественным прохождением почетного караула военнослужащих Тамбовского гарнизона, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Юлий Ксюнин родился в 1914 году в Сибири. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, командовал подводной лодкой М-30. Во время Великой Отечественной войны занимался подготовкой кадров для подводных лодок советского флота. Воевал в советско-японскую, командовал ротой зенитчиц. После Победы Юлий Порфирьевич руководил учебным центром на острове Русский. С 1951 года - военный представитель Главного управления кораблестроения Военно-морского флота в Красноярске, Ярославле и в ГДР. В 1960 году уволился в запас и переехал со своей семьей в Тамбов. В 91 год Юлий Ксюнин освоил компьютер и написал книгу «Записки подводника».