Тамбовский магазин могут наказать за использование мата в рекламной вывеске

Надпись возмутила одного из жителей

Тамбовское УФАС России 25 августа возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя по признакам нарушения рекламного законодательства.

Поводом для этого послужило обращение жителя города, который счел рекламу магазина курительных принадлежностей, размещенную на жилом доме, оскорбительной.

Выяснилось, что на улице Мичуринской областного центра на фасаде жилого дома размещается реклама реализуемых в магазине «калян базар» товаров (принадлежностей для прибора курения - кальяна) с указанием нецензурного выражения «Не надо стесняться быть .…».

- Использованная в рекламе фраза имеет устойчивое бранное (нецензурное) выражение, фраза визуально выделяется из ряда перечисленных товаров в рекламе и имеет свое предельно понятное и считываемое значение, что нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы и противоречит правилам приличия, нормам общественной морали и нравственности, - считают в УФАС по Тамбовской области.

При этом реклама представлена для всеобщего обозрения, поскольку распространяется на одной из центральных улиц города, т.е. доступна для всех без исключения категорий населения, в том числе детей. Кроме того, в рассматриваемом случае рекламируются курительные принадлежности для прибора курения – кальяна, что в силу пункта 8 статьи 7 Закона о рекламе недопустимо.

Рассмотрение дела назначили на 25 сентября.