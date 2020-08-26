В Мичуринске женщина потратила с банковской карты соседа более 10 тысяч рублей

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа».

Установлено, что 6 января этого года, обвиняемая убирала лестничную площадку в подъезде своего дома. К ней обратился сосед с просьбой сходить в магазин купить ему продукты. Женщина согласилась и мужчина вручил ей свою банковскую карту, сообщив, что оплачивать покупки на сумму не более тысячи рублей можно не вводя пин-код.

Женщина прошла сразу восемь магазинов, в каждом из которых сделала покупки для себя, расплатившись за товары чужой банковской картой . Узнав о случившемся, мичуринец заявил на свою соседку в полицию. Во время допроса она признала свою вину.

- Обвиняемая совершила мошенничество с использованием электронного средства платежа - банковской карты, то есть совершила хищение чужого имущества в виде денежных средств на общую сумму более 10 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.