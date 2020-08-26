Тамбовчанин «заминировал» кафе после ссоры с посетителем

25 августа в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенной бомбе в одном из кафе на улице Мичуринской. Представиться звонивший отказался и бросил трубку.

На сигнал были немедленно направлены полицейские, их коллеги из ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также сотрудники скорой медицинской помощи и представители администрации города.

Специалисты оцепили близлежащую территорию, после чего вывели персонал и посетителей кафе на безопасное расстояние. Взрывотехники совместно с кинологами и служебными собаками обследовали заведение, и, к счастью, взрывного устройства не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность сообщившего о бомбе. Им оказался 34-летний мужчина. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.

Выяснилось, что накануне мужчина посетил данное заведение. Находясь в состояние алкогольного опьянения, у него произошел конфликт с одним из посетителей. Спустя какое-то время обиженный тамбовчанин позвонил в полицию и сделал сообщение о заложенном взрывном устройстве.

- В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит внушительный штраф, а также до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.