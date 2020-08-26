В Тамбове работник автомойки угнал машину у клиента

В Тамбове полицейские раскрыли угон автомобиля «Volkswagen Golf». Инцидент произошел на автомойке, расположенной на проезде Энергетиков. 51-летний владелец иномарки поставил машину у бокса, а ключ зажигания оставил в салоне. Мужчина отлучился ненадолго по делам, а когда вернулся, то не обнаружил своего транспорта.

В ходе розыска полицейские нашли автомобиль недалеко от автомойки в технически исправном состоянии. Позже выяснилось, что угон совершил ее работник, 36-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в совершенном преступлении.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.