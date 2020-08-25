В Тамбове готовятся к очередному отопительному сезону

В Тамбове ведется подготовка к очередному зимнему отопительному сезону. Согласно утверждённым графикам, все управляющие компании, учреждения здравоохранения, дошкольные образовательные учреждения, учебные заведения, школы, объекты социально-культурной сферы обязаны до 30 августа представить на проверку необходимый пакет документов. На сегодняшний день документы для проверки предоставили 24 управляющие компании (822 жилых дома), 54 детских садов, 26 школ.

По данным управляющих компаний во время подготовки внутренних систем отопления к выполнена промывка и опрессовка в 987 многоквартирных домах. В 1119 домах проведены осмотры внутренних систем отопления с участием представителей теплоснабжающих организаций и составлены акты проверки. По всем выявленным недостаткам проводиться работа.

- На текущей неделе планируется провести очередное заседание комиссии, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.