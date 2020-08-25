Тамбовчане отправятся на Сахалин в военно-историческую экспедицию

Активисты Тамбовского регионального отделения «Поисковое движение России» отправятся в военно-историческую экспедицию «Дальневосточный фронт», которая пройдет с 27 августа по 13 сентября на местах боев Второй мировой войны в Сахалинской области. Участие в ней примут более 80 человек – поисковики из 17 российских регионов.

Известно, что поисковый лагерь будет разбит в районе реки Туманная Смирныховского района Сахалинской области. Участникам экспедиции предстоит провести работу по поиску незахороненных останков солдат на заболоченных участках местности, на склонах и в распадках сопок, на замытых участках рек, в зарослях высокотравья - на местах боевых действий 79-й стрелковой дивизии по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона в августе 1945 года.

- Церемония открытия военно-исторической экспедиции «Дальневосточный фронт» состоится 30 августа в Смирныховском районе Сахалинской области в рамках Молодежного патриотического форума «ОстроVа». Поисковики станут участниками лекций по японскому обмундированию и вооружению, пройдут краткий курс истории боевых действий на территории Смирныховского района, узнают об особенностях работы на территории Сахалинской области, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Подведение итогов экспедиции состоится 12 сентября на воинском мемориале села Победино. В этот день также пройдет церемония отпевания и погребения останков солдат Красной Армии, обнаруженных во время поисковых работ.