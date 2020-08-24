Тамбовчанка украла золото у подруги и скрылась

В отдел полиции № 2 по городу Тамбову обратилась 36-летняя местная жительница с сообщением о краже. Выяснилось, что она находилась на улице Гагарина вместе со своей знакомой. В какой-то момент тамбовчанка отошла, оставив без присмотра золотой кулон, который по возвращении пропал вместе с подругой.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 51-летнюю злоумышленницу. В отделе полиции женщина была опрошена, после чего созналась в краже. Золотое изделие изъято и будет возвращено потерпевшей.

- Установлено, что ранее задержанная уже попадала в поле зрения полицейских. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.