При столкновении двух авто на Тамбовщине погиб 52-летний мужчина

Две машины "встретились" на сельской дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 23 августа в час дня на втором километре полевой дороги «с. Алексеевка- с. Львово», проходящей по территории Жердевского района. Здесь столкнулись «Lada Granta», под управлением 52-летнего мужчины и автомобиль «Lifan», за рулем которого находился 41-летний водитель.

- В результате аварии 52-летний пассажир автомобиля «Lada Granta» скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «Lada Granta» с травмами доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».