Тамбовчане стали победителям Всероссийского конкурса «Семья года -2020»

Семья Поповых Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года-2020». Жители областного центра – семья Юрия и Ирины Поповых стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». Юрий Владимирович и Ирина Александровна создали свою семью в 1994 году. У них двое детей: старший сын Владислав стал сердечно-сосудистым хирургом, младшая дочь Виктория учится в школе. В семье уверены, что главным в совместной жизни является сохранение традиций. Изучение истории своего рода, совместные праздники, путешествия и домашние дела – все это объединяет семью.

- Всего в организационный комитет Всероссийского конкурса поступило 342 представления на семьи, победившие в региональных этапах. Из них 89 семей стали победителями в 5 номинациях: «Молодая семья» – 20 семей; «Многодетная семья» – 14 семей; «Сельская семья» – 19 семей; «Золотая семья» – 13 семей; «Семья-хранитель традиций» – 23 семьи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Трансляция торжественного чествования победителей пройдет в режиме онлайн в День матери 29 ноября.