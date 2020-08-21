В Тамбовской области грузовик протаранил легковушку: в аварии пострадала 19-летняя девушка

Авария произошла в Мичуринске Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 19-летняя девушка, произошла 20 августа в 10 часов утра на улице Гоголевской в районе дома №151 города Мичуринска. Здесь столкнулись грузовик «ГАЗ», под управлением 33-летнего мужчины и «ВАЗ-2109», за рулем которого находился 20-летний молодой человек.

- В результате аварии травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2109», ее доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.