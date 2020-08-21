В Мичуринске мужчина повредил иномарку, с которой чуть не столкнулся на дороге

В Мичуринске на улице Интернациональной два автомобиля, попав в аварийную ситуацию, едва избежали столкновения. Остановившись, водители вышли из машин и стали выяснять отношения. Один из них, 38-летний житель наукограда, исчерпав словесные доводы, несколько раз кулаком ударил по лобовому стеклу иномарку оппонента.

Потерпевшая владелица «Шкоды Октавия» вызвала сотрудников полиции, которые зафиксировали факт повреждения автомобиля, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Причиненный ущерб составил 17290 рублей, что является для автоледи значительной суммой.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.