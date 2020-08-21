Тамбовчанин незаконно вырубил две тысячи тополей

Причиненный от вырубки ущерб оценили в 3 миллиона рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области

В марте этого года полицейским стало известно о том, что недалеко от поселка Демьян Бедный Жердевского района местный житель организовал незаконную рубку лесополосы. Выехавшие на место оперативники установили, что на земельном участке, который находится в государственной собственности, вырублены более двух тысяч тополей. Сделано это было по инициативе владельца земельного участка, примыкающего к лесополосе. Для этого мужчина заключил договор с жителем Краснодарского края. В общей сложности заготовлено было больше 2 тысяч кб. м. древесины, ущерб составил порядка 3 миллионов рублей.

В следственном отделе ОМВД России по Жердевского району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Незаконно вырубленные деревья определили на ответственное хранение. Но во время следствия выяснилось, что в нарушении закона, заготовщик древесины продавал ее.

- В настоящее время полицейские рассматривают вопрос о возбуждение уголовного дела по ч. 3 статьи 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.