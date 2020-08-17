Три человека пострадали при столкновении двух машин в Тамбове

Авария произошла ночью на улице Советской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове 16 августа в 23:15 на улице Советской в районе дома №107 «Б» столкнулись два автомобиля: «Lada Priora» под управлением 22-летнего парня и «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пассажир автомобиля «Lada Priora», 22-летняя девушка, получила травмы и была доставлена во вторую больницу имени Архиепископа Луки. Кроме того, пострадал сам водитель «Lada Priora» и еще один пассажир – 21-летний молодой человек, которые самостоятельно обратились в медицинские учреждения