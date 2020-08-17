В Тамбове полицейские задержали 23-летнего закладчика героина

Тамбовские полицейские задержали 23-летнего парня, который делал закладки с наркотиками для дальнейшей продажи бесконтактным способом. Полицейские смогли найти два тайника, сделанных молодым человеком.

Так, на улице Ручейной полицейские обнаружили героиновую закладку весом 0,5 гр. Еще такое же количество героина стражи порядка нашли в тайнике на улице Стадионной. Тамбовчанина доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.