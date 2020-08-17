Коронавирус подтвердился у воспитателя одного из детских садов Котовска

В Котовске у воспитателя одного из детских садов нашли коронавирус. Сотрудница дошкольного учреждения при первых признаках заболевания сразу же начала лечение и отправилась на карантин.

В группах детского сада и коллективе, где работает воспитатель, проходят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. На сегодняшний день новых случаев COVID-19 в дошкольном учреждении не выявлено.

- Администрация города Котовска просит родителей с пониманием отнестись к ограничениям, которые могут быть наложены в случае выявления коронавируса в дошкольном учреждении, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.